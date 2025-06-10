Форвард «Эдмонтона» Кейн: игра вышла из-под контроля, «Флориде» позволяется больше

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал массовые удаления в третьем периоде матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6, 1-2).

«Я думаю, что в концовке игра явно вышла из-под контроля, такое ожидалось. Посмотрите на некоторые наши удаления, это расстраивает. Кажется, им позволяется больше, чем нам. Похоже, судьи уделяли немного больше внимания нашей команде», — цитирует Кейна сайт НХЛ.

Напомним, в третьем периоде хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.