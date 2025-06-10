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Александра Овечкина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Александра Овечкина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это прототип «чёрного списка» персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны). Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Как утверждается на сайте, Александр якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

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