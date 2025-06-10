«Флорида» повторила рекорд «Айлендерс» в Кубке Стэнли 42-летней давности

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

Как сообщает журналист Грег Харви на своей странице в социальной сети Х, «Флорида» стала второй командой в истории Кубка Стэнли, кто имеет победы с разницей в четыре и более гола против четырёх разных соперников в одном розыгрыше плей-офф. Ранее данного достижения достигли команды «Нью-Йорк Айлендерс» в 1981 и 1983 годах.

Благодаря победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 2-1. Следующая игра между командами состоится 13 июня. Начало — в 3:00 мск.