Дмитрий Песков рассказал, запланирована ли встреча Владимира Путина и Александра Овечкина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимал у себя капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Встречался ли Путин с Овечкиным в Москве?

— Нет, пока не принимал.

— Планирует ли глава государства данную встречу?

— Пока в графике нет такого, — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года».