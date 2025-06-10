Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Песков рассказал, запланирована ли встреча Владимира Путина и Александра Овечкина

Дмитрий Песков рассказал, запланирована ли встреча Владимира Путина и Александра Овечкина
Комментарии

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимал у себя капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Встречался ли Путин с Овечкиным в Москве?
— Нет, пока не принимал.

— Планирует ли глава государства данную встречу?
— Пока в графике нет такого, — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года».

Материалы по теме
Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android