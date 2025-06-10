«Нелепая проблема». Беттмэн — о разговорах про низкие налоги во Флориде

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о том, связаны ли последние успехи команд из Флориды с налоговым законодательством штата. Во Флориде одни из самых низких налогов в США, некоторые считают, что благодаря этому клубам удаётся привлекать спортсменов в свой состав.

«Это нелепая проблема. Когда команды Флориды были не очень хороши, а это происходило на протяжении 17 лет, никто ничего об этом не говорил», — заявил Беттмэн в эфире TNT Sports.

В НХЛ во Флориде базируются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». В активе «молний» три Кубка Стэнли (2003, 2020, 2021), у «пантер» один чемпионский кубок.