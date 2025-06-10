«У него чума, лихорадка, целая куча заболеваний». Морис — об интересе команд к Беннетту

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис в шутку предупредил клубы НХЛ о состоянии нападающего Сэма Беннетта, который является лучшим бомбардиром команды в нынешнем плей-офф (20 (14+6) очков). Напомним, контракт форварда истекает после этого сезона.

«У него ужасное состояние. Я думаю, у него бубонная чума, лихорадка денге, целая куча заболеваний. Мы не уверены, что его можно вылечить», — приводит слова Мориса The Score.

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.