«У него чума, лихорадка, целая куча заболеваний». Морис — об интересе команд к Беннетту
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис в шутку предупредил клубы НХЛ о состоянии нападающего Сэма Беннетта, который является лучшим бомбардиром команды в нынешнем плей-офф (20 (14+6) очков). Напомним, контракт форварда истекает после этого сезона.
«У него ужасное состояние. Я думаю, у него бубонная чума, лихорадка денге, целая куча заболеваний. Мы не уверены, что его можно вылечить», — приводит слова Мориса The Score.
В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26 5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp) 6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)
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