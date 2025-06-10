Крикунов не исключил, что Захаркин в будущем может сменить Ларионова в СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил назначение Игоря Захаркина на пост советника генерального директора СКА.

— Как считаете, поможет ли Захаркин СКА в качестве советника генерального директора?

— Там Ларионов – главный тренер, а что Захаркин будет делать? Не знаю, чем он может помочь им.

— Вы допускаете, что, если у Ларионова не пойдёт, Захаркин может занять его место?

— Я думаю, что у Ларионова пойдёт, всё нормально будет. Но если не пойдёт, то Захаркин не упустит этого.

— СКА приглашает опытных специалистов. Как думаете, поможет ли такой опыт раскрыться молодым игрокам?

— Конечно. Ларионов тем более доверяет молодым ребятам. Даёт играть, даёт им игровое время. А дальше всё зависит от них. Играть вместо них никто не будет. Надо и самому что-то показывать, — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».