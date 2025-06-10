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Стали известны составы команд НХЛ и КХЛ на «Матче года» в Москве

Стали известны составы команд НХЛ и КХЛ на «Матче года» в Москве
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Стали известны составы команд звёзд НХЛ и КХЛ для участия в благотворительном «Матче года» в Москве.

Команда Запада (НХЛ): Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин, Игорь Шестёркин (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Андрей Свечников (все — «Каролина Харрикейнз»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида Пантерз»), Михаил Сергачёв («Юта Мамонт»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Ковальчук, Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»)

Команда Востока (КХЛ): Александр Радулов («Локомотив»), Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артём Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Андрей Миронов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Егор Яковлев, Илья Набоков (оба — «Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Владимир Ткачёв, Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков.

Отмечается, что в составах команд могут быть изменения.

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