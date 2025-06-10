«Омск фактически вытирает ноги о «Динамо». Плющев — об оффершите «Авангарда» Рашевскому

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал контрактное предложение «Авангарда» форварду московского «Динамо» Дмитрию Рашевскому, которое игрок принял.

— По большому счёту «Динамо» на ровном месте теряет молодого игрока, в которого вкладывалось и которого много лет готовило. Понимаю, когда мы говорим о свободном агенте в возрасте, близком к 30 годам – на этом этапе карьеры хоккеист должен иметь возможность выбирать. Но 24 года – это ещё тот возраст, когда рано зацикливаться на деньгах и должно работать понятие клубного патриотизма. Когда ты являешься человеком воспитавшей тебя системы – и работаешь на развитие своей команды, а значит, и лиги, всего российского хоккея.

В данной ситуации, играя ва-банк и перекупая молодого игрока, «Авангард» разрывает всю эту цепочку и фактически вытирает ноги о «Динамо». О легендарный клуб, который нельзя назвать не влиятельным и не ресурсным.

— Почему тема неприятна для «Авангарда»?

— Считаю, что Омск мог как-то смягчить ситуацию, предварительно договориться. Но тут в какой-то мере он объявляет контрактную войну. Это вызов для «Динамо». И рано или поздно «Авангард» может получить ответный удар, — цитирует Плющева Russia-Hockey.