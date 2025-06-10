Главный тренер «Эдмонтона» прокомментировал поражение от «Флориды»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал поражение от «Флориды Пантерз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Третий период оказался неудачным. Игра вышла из-под контроля. Думаю, мы бы не стали вести себя так, если бы счёт оставался с разницей в одну-две шайбы. Парни просто дали волю эмоциям – типичная мужская реакция. Пытались заложить фундамент на следующий матч», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.