Александр Овечкин прокомментировал своё участие в «Матче года» в Москве

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об участии в «Матче года» в Москве 13 июля.

«Знаю, как сильно в России болели за меня и радовались. Здорово, что у меня снова появилась возможность сыграть в хоккей в моём родном городе, в Москве, тем более в такой компании. С кем-то мы уже играли, а с кем-то впервые встретимся на льду. Кайфанём и доставим радость своим болельщикам, приходите», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.