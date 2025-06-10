Плющев: нужно отдать должное Ротенбергу, который приглашал в СКА качественных игроков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможные перемены в составе санкт-петербургского СКА.

— У СКА был довольно мощный состав, по меркам КХЛ, в минувшем сезоне. Сейчас четыре человека уехали в НХЛ. Но стоит ли Ларионову идти на какие-то глобальные перемены, пытаясь построить другую команду?

— Нужно отдать должное тому же Ротенбергу, который приглашал достаточно качественных игроков. Но если не получится сохранить костяк прошлого сезона, то добиваться высоких результатов Игорю будет очень сложно. Хотя я не знаю, какие задачи ставятся перед ним.

— Надеюсь, максимальные.

— Мы все на это надеемся. Но не каждый игрок способен воспринять новый подход, который существует у Ларионова. Поэтому здесь могут возникнуть сложные моменты при создании команды, которая, по крайней мере, выглядела бы достойно, не падала ниже определённого уровня, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».