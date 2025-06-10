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«Ерунда полная». Василий Глотов — о якобы конфликте с Андреем Назаровым

«Ерунда полная». Василий Глотов — о якобы конфликте с Андреем Назаровым
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал об игре под руководством специалиста Андрея Назарова в ХК «Сочи».

— В ХК «Сочи» вы играли под руководством Андрея Назарова. От него какие были впечатления?
— Очень хорошие впечатления. Когда он пришёл, то сразу дал мне много играть. Такой суровый, жёсткий, серьёзный мужик, но при этом очень простой. Хоккей и требования тоже простые. Мне очень нравилось находиться с ним в одном коллективе. И то, что писали в интернете, когда меня обменивали, что у нас какие-то конфликты были и что он меня не ставил в состав, — это всё ерунда полная. Андрей Викторович меня капитаном сделал в 24 года, какие у меня могут быть к нему вопросы? Я всегда буду ему благодарен за отличный опыт и большую часть моего становления как игрока определённого уровня.

— Ещё у него хоккейное чувство юмора.
— Да, он очень смешной дядька. Он ещё сам по себе такого большого размера и мужик такой прям суровый, и его юмор накладывается на эту картинку. Это прям смешно.

— Можете вспомнить что-то, что можно рассказать на публике?
— Приехали на предсезонный турнир в Питер. Я шёл с игроком, не буду называть фамилию. Назаров говорит: «Вась, иди сюда». Показывает на футболку этого игрока пальцем: «Ну какой Джордан? Опять эти чернокожие! Он у всех в команде. Вась, своди его в ДЛТ (Дом ленинградской торговли. — Прим. «Чемпионата»), пусть он купит себе нормальную футболку. Что это за колхоз? Вы хоккеисты, в КХЛ играете». Это выглядело смешно. Много шуток, которые я не могу рассказать: они носят личный характер по отношению к конкретным игрокам или там будет много цензуры. Но он весёлый, классный мужик, — приводит слова Глотова «РБ Спорт».

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