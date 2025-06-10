Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов высказался о включении Овечкина в базу сайта «Миротворец»

Фетисов высказался о включении Овечкина в базу сайта «Миротворец»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о включении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в базу сайта «Миротворец».

«Странности всевозможные продолжаются. Идёт спецоперация, и можно ожидать всё что угодно. Надеюсь, это несильно скажется на его жизни. Судя по всему, для той стороны никаких правил не существует», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Как утверждается на сайте, Александр якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

Материалы по теме
Александра Овечкина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android