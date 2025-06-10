Фетисов высказался о включении Овечкина в базу сайта «Миротворец»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о включении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в базу сайта «Миротворец».

«Странности всевозможные продолжаются. Идёт спецоперация , и можно ожидать всё что угодно. Надеюсь, это несильно скажется на его жизни. Судя по всему, для той стороны никаких правил не существует», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Как утверждается на сайте, Александр якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.