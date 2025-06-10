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«Мы делаем очень полезное дело». Артемий Панарин — об участии в «Матче года»

«Мы делаем очень полезное дело». Артемий Панарин — об участии в «Матче года»
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Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об участии в «Матче года» в Москве 13 июля.

«Пока наша национальная команда лишена возможности показывать свой класс на международных соревнованиях, такие матчи — настоящий праздник как для зрителей, так и для хоккеистов. Этот матч — благотворительное мероприятие, мы делаем очень полезное дело, а ещё объединяем людей вокруг хоккея.

Надеюсь, в этом году к нам придёт ещё больше семей и детей. Помню, как меня самого в детстве заряжало и вдохновляло общение с уже опытными, взрослыми хоккеистами, и сейчас у москвичей и всех тех, кто приедет на игру, есть уникальная возможность посмотреть всей семьёй очень зрелищный матч и поучаствовать в активностях перед его началом и в перерывах матча», — приводит слова Панарина ТАСС.

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