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В Кремле прокомментировали включение Александра Овечкина в «Миротворец»

В Кремле прокомментировали включение Александра Овечкина в «Миротворец»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал включение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в базу сайта «Миротворец».

«Первое, это не по адресу. Это совсем не к нам. А второе, сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец», поэтому что там обсуждать», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Как утверждается на сайте, Александр якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

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