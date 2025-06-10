Нападающие Грицюк и Бардаков покинули СКА

Пресс-служба СКА объявила об уходе нападающих Арсения Грицюка и Захара Бардакова.

«Гриц, Бардак, спасибо за игру! Оба нападающих по истечении контрактов покинули СКА – форварды продолжат карьеры в Северной Америке. Удачи!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» ранее сообщил, что клуб подписал однолетний контракт новичка с нападающим Захаром Бардаковым на сезон-2025/2026. 24-летний Бардаков набрал 35 (17+18) очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ за санкт-петербургский СКА в сезоне-2024/2025.

Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Соглашение рассчитано сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026. В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.