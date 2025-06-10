«Политики в подобных встречах нет». Каменский — о посещении Овечкиным Совета Федерации РФ

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал посещение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Совета Федерации РФ.

«Ничего удивительного, что Александра везде приглашают. Он многое делает для развития детского спорта в том числе. Можно его назвать хоккейным флагманом страны, который работает на благо спорта. Политики в подобных встречах нет, это в большей степени спортивные мероприятия. Они определённо помогут нам развивать индустрию», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.