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«Политики в подобных встречах нет». Каменский — о посещении Овечкиным Совета Федерации РФ

«Политики в подобных встречах нет». Каменский — о посещении Овечкиным Совета Федерации РФ
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал посещение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Совета Федерации РФ.

«Ничего удивительного, что Александра везде приглашают. Он многое делает для развития детского спорта в том числе. Можно его назвать хоккейным флагманом страны, который работает на благо спорта. Политики в подобных встречах нет, это в большей степени спортивные мероприятия. Они определённо помогут нам развивать индустрию», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.

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