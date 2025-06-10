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Тарасов — о смерти Годро: все были в состоянии опустошения, очень тяжёлый день для клуба

Тарасов — о смерти Годро: все были в состоянии опустошения, очень тяжёлый день для клуба
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Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал о трагической гибели одноклубника Джонни Годро.

«Я уже приехал в Коламбус… Утром проснулся, как обычно открыл соцсети — начал смотреть новости. Там были какие-то непонятные сообщения, инсайдеры начали что-то писать, что-то произошло с Джонни. Но официального подтверждения ещё не было. Я как раз поехал на арену потренироваться — и именно в этот момент клуб выпустил официальное заявление о том, что произошла трагедия.

Конечно, все были очень потрясены… Даже слов в тот день особо не находилось. Те ребята, кто уже находился в Коламбусе — сервисмены, медицинский персонал, тренеры, те, кто начал предсезонную подготовку — все были в каком-то состоянии опустошения, в непонимании. Очень тяжёлый день. Это была действительно большая потеря. Всё случилось настолько внезапно, и как-то… даже не верилось сначала. Было очень тяжело осознать», — цитирует Тарасова «ВсеПроСпорт».

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