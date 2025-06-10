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«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Каштановым

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Каштановым
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«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Артёмом Каштановым на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Увеличен срок действия двустороннего контракта нападающего «Автомобилиста» Артёма Каштанова. 20-летний воспитанник уральского хоккея заключил новое соглашение с нашим клубом. Отметим, что предыдущий контракт форварда заканчивался 31 мая 2026 года, в то время как новое соглашение действует до 31 мая 2027 года», — сказано в сообщении команды.

В минувшем сезоне на счету Каштанова 14 (6+8) очков в 57 матчах. В плей-офф он отдал две голевые передачи в семи играх.

Отметим, что «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

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