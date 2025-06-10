Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Джиошвили подпишет новый контракт с московским «Динамо»

Максим Джиошвили подпишет новый контракт с московским «Динамо»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», Максим Джиошвили подпишет новый контракт с московским «Динамо».

Напомним, в прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 68 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Джиошвили 17 встреч и 9 (5+4) очков.

Отметим, что московское «Динамо» проиграло «Трактору» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 1-4 и завершило выступления в сезоне-2024/2025.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о позициях в команде, которые он хотел бы усилить.

Материалы по теме
Алексей Кудашов назвал позиции, которые требуют усиления в московском «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android