Главный тренер «Эдмонтона» неоднозначно высказался о судействе в третьем матче финала КС

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о потасовках в третьем периоде третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» и оценил работу судей. Во втором овертайме второй встречи серии арбитры не стали наказывать «Флориду» за нарушение численного состава, а в третьем матче «Ойлерз» получили аналогичный малый скамеечный штраф.

«У нас есть несколько ребят, которые хотели бы сбросить перчатки и немного подраться. Мы большая, физически крепкая команда. У нас есть несколько мастеровитых ребят, которые не отвлекались на потасовки. Ребята, которым это нравится, занялись этим.

Я думаю, судьи сегодня проделали выдающуюся работу, и они даже выписали нам штраф за нарушение численного состава в первом периоде. Они поймали нас на неудачной смене. Я просто хотел бы, чтобы они вынесли подобное решение во второй игре в дополнительное время», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.