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Главный тренер «Эдмонтона» неоднозначно высказался о судействе в третьем матче финала КС

Главный тренер «Эдмонтона» неоднозначно высказался о судействе в третьем матче финала КС
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о потасовках в третьем периоде третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» и оценил работу судей. Во втором овертайме второй встречи серии арбитры не стали наказывать «Флориду» за нарушение численного состава, а в третьем матче «Ойлерз» получили аналогичный малый скамеечный штраф.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

«У нас есть несколько ребят, которые хотели бы сбросить перчатки и немного подраться. Мы большая, физически крепкая команда. У нас есть несколько мастеровитых ребят, которые не отвлекались на потасовки. Ребята, которым это нравится, занялись этим.

Я думаю, судьи сегодня проделали выдающуюся работу, и они даже выписали нам штраф за нарушение численного состава в первом периоде. Они поймали нас на неудачной смене. Я просто хотел бы, чтобы они вынесли подобное решение во второй игре в дополнительное время», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.

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