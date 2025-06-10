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Воробьёв: Маршан — фантастическое приобретение «Флориды», он лидер команды во всём

Воробьёв: Маршан — фантастическое приобретение «Флориды», он лидер команды во всём
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Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв назвал фантастическим приобретение «Флоридой Пантерз» нападающего Брэда Маршана — опытного форварда обменяли из «Бостон Брюинз». Канадский форвард забросил четыре шайбы в трёх финальных матчах Кубка Стэнли.

«Если [игроки «Эдмонтона»] Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль подросли, то у «Флориды» добавился человек, который лидер во всём — от противности действий по отношению к сопернику до голов. Маршан очень талантливый игрок. Кроме того, что он делает всё для команды, он ещё и игрок с большой буквы, и как ветеран знает, что делать.

Он и под кожу лезет, и забивает, и отдаёт. Ещё раз скажу, что это фантастическое приобретение, оно на много-много процентов усилило «Флориду», — цитирует Воробьёва ТАСС.

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