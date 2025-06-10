Ноблох ответил на вопрос, кто из вратарей «Эдмонтона» начнёт четвёртый матч финала

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил игру вратаря Стюарта Скиннера в третьей встрече финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6). Голкипер был заменён в третьем периоде после пяти пропущенных шайб.

«Мы ещё не приняли решение, кто из вратарей начнёт следующий матч. И, если честно, не думаю, что у Стью было много шансов отразить шайбы сегодня. Всем в нашей команде нужно играть лучше. Вся команда несёт ответственность за сегодняшнее поражение», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.

Напомним, запасным вратарём «Эдмонтона» является Кэлвин Пикар, одержавший шесть побед в текущем плей-офф.