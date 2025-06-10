Ноблох ответил на вопрос, кто из вратарей «Эдмонтона» начнёт четвёртый матч финала
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил игру вратаря Стюарта Скиннера в третьей встрече финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6). Голкипер был заменён в третьем периоде после пяти пропущенных шайб.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26 5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp) 6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)
«Мы ещё не приняли решение, кто из вратарей начнёт следующий матч. И, если честно, не думаю, что у Стью было много шансов отразить шайбы сегодня. Всем в нашей команде нужно играть лучше. Вся команда несёт ответственность за сегодняшнее поражение», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.
Напомним, запасным вратарём «Эдмонтона» является Кэлвин Пикар, одержавший шесть побед в текущем плей-офф.
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