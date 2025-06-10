Нападающие «Спартака» Голдобин и Локтионов близки к переходу в СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Николай Голдобин близок к обмену в СКА. В армейском клубе должен продолжить карьеру и форвард красно-белых Андрей Локтионов в качестве неограниченно свободного агента.

29-летний Голдобин предыдущие два сезона провёл в составе «Спартака». Прошлый сезон-2024/2025 стал для форварда менее результативным — за 62 матча регулярки Голдобин набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах.

Локтионов за прошлый сезон в составе красно-белых набрал 33 (17+16) очка в 64 матчах регулярки и 10 (2+8) очков в 12 играх плей-офф.

Напомним, и Локтионов, и Голдобин были клиентами нынешнего главного тренера СКА Игоря Ларионова в те времена, когда он занимался агентской деятельностью.