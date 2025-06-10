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Защитник «Монреаля» Хатсон признан лучшим новичком сезона в НХЛ, Мичков 4-й в голосовании

Защитник «Монреаля» Хатсон признан лучшим новичком сезона в НХЛ, Мичков 4-й в голосовании
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила, что приз лучшему новичку сезона-2024/2025 получил защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон. По итогам голосования Хатсон набрал 1832 очка.

На втором месте по результатам голосования оказался вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф, набравший 1169 очков. Третье место занял первый номер прошлого драфта форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини с 1104 очками.

Четвёртое место занял российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, набравший лишь 645 очков. Ни один респондент не поставил россиянина на первое место. В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков записал на свой счёт 63 очка, из которых 26 составили заброшенные шайбы, а 37 — результативные передачи.

Фото: НХЛ

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