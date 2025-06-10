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«Надо уважать нашу культуру». Каблуков заявил, что легионеры КХЛ должны учить русский язык

«Надо уважать нашу культуру». Каблуков заявил, что легионеры КХЛ должны учить русский язык
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37-летний нападающий «Авангарда» Илья Каблуков заявил, что легионеры, выступающий в Континентальной хоккейной лиге должны учить русский язык.

«Конечно, нужно учить язык. Наши же ребята, когда приезжают в Америку, они не разговаривают на русском с местными. Их заставляют учить английский. Надо уважать нашу культуру, менталитет. Но я хочу сказать, что они от этого не отлынивают. Они учат и с репетиторами занимаются. Пока, конечно, тяжело и плюс уже не молоды. Быстро выучить язык сложно.

Все мы знаем, что русский – один из самых тяжёлых языков. Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли говорил что-то на русском, нынешний тренер Ги Буше учит русские слова и пытается общаться. Уже понимает, что говорят», — приводит слова Каблукова Legalbet.

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