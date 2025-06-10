Хатсон поделился эмоциями от получения награды лучшему новичку сезона в НХЛ

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон прокомментировал получение награды лучшему новичку сезона-2024/2025 НХЛ. Игроку обороны вручили трофей «Колдер Трофи» в баре, куда он пришёл со своей семьёй и был удивлён получением награды.

«Я счастлив выиграть награду лучшему новичку сезона. Мне повезло быть частью «Монреаль Канадиенс» и получить сегодня поддержку от всех моих друзей и семьи. Делать то, что я люблю, каждый день — это мечта. Я бы не был здесь без огромной поддержки, которая у меня есть, друзей, семьи, товарищей по команде и тренеров, так что это определённо нечто особенное», — цитирует Хатсона пресс-служба НХЛ.

Хатсон стал лидером сезона среди новичков по результативным передачам (60), очкам (66) и среднему игровому времени (22:44) в 82 матчах в дебютном сезоне НХЛ.