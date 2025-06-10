Макдэвид — об 1-2 в серии с «Флоридой»: четвёртая игра станет решающей в финале

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал разгромное поражение в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6, 1-2).

«Мы разочарованы, конечно. Третья игра финала Кубка Стэнли, хотелось бы сыграть лучше. Но мы приехали сюда за как минимум одной победой, сегодня сделать этого не получилось. В четверг у нас будет ещё одна прекрасная возможность победить на площадке соперника. Четвёртая игра — это действительно важная игра в серии. Вы возвращаетесь домой при счёте 2-2 или проигрываете 1-3. Это будет очень важная игра, решающая игра в серии. В этом нет никаких сомнений», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды».