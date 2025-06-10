«Это игра для взрослых мужчин». Уолман эмоционально высказался о разгроме «Эдмонтона»

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман эмоционально высказался о разгромном поражении в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6, 1-2).

«У нас будет пара дней, чтобы мысленно перезагрузиться. Это самое главное после такой игры. Эмоции зашкаливают. Мы бьёмся ради Кубка Стэнли, вы знаете? Так что, *** (ругательство). Все бьются и не отдают сопернику ни дюйма. Все делают всё, что могут. Это игра для взрослых мужчин, не для слабонервных. Ребята ставят на карту всё», — цитирует Уолмана пресс-служба клуба.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды».