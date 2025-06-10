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«Это игра для взрослых мужчин». Уолман эмоционально высказался о разгроме «Эдмонтона»

«Это игра для взрослых мужчин». Уолман эмоционально высказался о разгроме «Эдмонтона»
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман эмоционально высказался о разгромном поражении в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6, 1-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

«У нас будет пара дней, чтобы мысленно перезагрузиться. Это самое главное после такой игры. Эмоции зашкаливают. Мы бьёмся ради Кубка Стэнли, вы знаете? Так что, *** (ругательство). Все бьются и не отдают сопернику ни дюйма. Все делают всё, что могут. Это игра для взрослых мужчин, не для слабонервных. Ребята ставят на карту всё», — цитирует Уолмана пресс-служба клуба.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды».

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