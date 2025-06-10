Болельщица «Флориды» вылила напиток на игрока «Эдмонтона», уходившего в раздевалку
Поделиться
Третий матч финальной серии Кубка Стэнли завершился разгромной победой «Флориды Пантерз» над «Эдмонтон Ойлерз» (6:1, 2-1). Третий период изобиловал драками и частыми стычками, в результате которых сразу несколько игроков обеих команд были удалены до конца встречи. Болельщица «Флориды» вылила напиток на нападающего «Эдмонтона» Каспери Капанена, уходившего в раздевалку.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26 5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp) 6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)
Капанен перед уходом в подтрибунное помещение остановился и вступил в перепалку с болельщиками «Пантерз», которые показывали хоккеисту неприличные жесты.
По итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.
Комментарии
- 10 июня 2025
-
21:50
-
21:20
-
20:50
-
20:32
-
19:55
-
19:20
-
18:55
-
18:26
-
18:00
-
17:40
-
17:10
-
16:45
-
16:12
-
15:46
-
15:29
-
15:05
-
14:44
-
14:40
-
14:22
-
14:05Нападающие Грицюк и Бардаков покинули СКА Официально
-
13:50
-
13:32
-
13:16
-
12:50
-
12:33
-
12:17
-
11:57
-
11:37
-
11:20
-
11:01
-
10:40
-
10:22
-
10:04
-
09:45
-
09:30