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Болельщица «Флориды» вылила напиток на игрока «Эдмонтона», уходившего в раздевалку

Болельщица «Флориды» вылила напиток на игрока «Эдмонтона», уходившего в раздевалку
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Третий матч финальной серии Кубка Стэнли завершился разгромной победой «Флориды Пантерз» над «Эдмонтон Ойлерз» (6:1, 2-1). Третий период изобиловал драками и частыми стычками, в результате которых сразу несколько игроков обеих команд были удалены до конца встречи. Болельщица «Флориды» вылила напиток на нападающего «Эдмонтона» Каспери Капанена, уходившего в раздевалку.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

Капанен перед уходом в подтрибунное помещение остановился и вступил в перепалку с болельщиками «Пантерз», которые показывали хоккеисту неприличные жесты.

По итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.

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