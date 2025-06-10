Болельщица «Флориды» вылила напиток на игрока «Эдмонтона», уходившего в раздевалку

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли завершился разгромной победой «Флориды Пантерз» над «Эдмонтон Ойлерз» (6:1, 2-1). Третий период изобиловал драками и частыми стычками, в результате которых сразу несколько игроков обеих команд были удалены до конца встречи. Болельщица «Флориды» вылила напиток на нападающего «Эдмонтона» Каспери Капанена, уходившего в раздевалку.

Капанен перед уходом в подтрибунное помещение остановился и вступил в перепалку с болельщиками «Пантерз», которые показывали хоккеисту неприличные жесты.

По итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.