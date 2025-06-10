Быков: есть тот, кого называют Профессором, а на самом деле Захаркин — это профессор

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Игоря Захаркина на пост советника генерального директора санкт-петербургского СКА.

«Игорь – это человек со своим видением и пониманием игры в хоккей. У него есть грандиозный победный опыт. Все остальные решения и задачи лежат на плечах тренерского штаба.

После нашего победного сезона уже прошло много лет, но тот задел и та вертикаль – всё это нацелено на одну задачу – выиграть Кубок Гагарина. Игорь – очень опытный специалист. Он настоящий профессор. Есть тот, кого в шутку называют Профессором. А на самом деле Захаркин – это человек-профессор. Он подтвердил этот статус. Мне было очень комфортно с ним работать. Захаркин в работе никому не старается угодить. Он радеет за дело. Благодаря своим знаниям он старается улучшать ситуацию в клубе. Это очень важно для игроков и для команды», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

В 2004-м Захаркин вошёл в тренерский штаб Вячеслава Быкова в ЦСКА. В августе 2006-го вместе с Быковым он начал совмещать работу в ЦСКА со сборной России. Национальная команда под их руководством дважды выиграла чемпионат мира (2008 и 2009) и один раз стала серебряным призёром турнира (2011). В 2009-м Быков и Захаркин ушли из ЦСКА и продолжили совмещать работу в сборной России уже с «Салаватом Юлаевым». При новом тренерском штабе уфимцы в первом сезоне взяли бронзу чемпионата России, а во втором выиграли пока единственный в истории клуба Кубок Гагарина.