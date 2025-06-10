Стала известна дата оглашения приговора по суду над экс-игроками молодёжки Канады

Судья назначила 24 июля днём, когда будет зачитан вердикт по делу о сексуальном насилии с участием пяти игроков молодёжной сборной Канады 2018 года, сообщает DailyFaceOff.

На данный момент судебный процесс идёт восьмую и последнюю неделю, начавшись в Лондоне, Онтарио, ещё в апреле. На этой неделе в суде представили заключительные аргументы. В ходе судебного разбирательства были отклонены два разных состава присяжных.

Бывшим игрокам НХЛ Диллону Дюбе, Кэлу Футу, Алексу Форментону и Картеру Харту предъявлено одно обвинение в сексуальном насилии, а Майклу Маклауду — два. Харт был единственным игроком, который дал показания в рамках дела. Все пять игроков заявили о своей невиновности в начале судебного разбирательства 22 апреля.

Напомним, в мае 2023 года 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.