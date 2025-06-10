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Экс-капитан «Бостона» Бержерон: Маршан идеально подходит «Флориде»

Экс-капитан «Бостона» Бержерон: Маршан идеально подходит «Флориде»
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Бывший нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон рассказал, что болеет за бывшего партнёра по команде нападающего «Флориды Пантерз» Брэда Маршана в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Немного странно видеть его в красной форме «Флориды», а не в чёрно-золотой форме «Брюинз». В остальном он тот же конкурентоспособный игрок, который делает разницу, с которым я играл много лет. Это потрясающе, и мне это нравится. Я нисколько не удивлён его игрой в этом плей-офф. Этот парень один из самых трудолюбивых в НХЛ, он обожает соревноваться.

Когда в нём сомневаются, он показывает свою лучшую игру. Критика его только раззадоривает и мотивирует. Он идеально подходит «Флориде». Люди спрашивают меня, за какую команду я болею в этом финале. Мой ответ всегда один – я говорю им, что болею за Марши. Сейчас я его самый большой поклонник», — цитирует Бержерона пресс-служба НХЛ.

Маршан набрал 18 (8+10) очков в 20 играх текущего плей-офф.

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