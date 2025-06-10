Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» ведёт переговоры с нападающим Максимом Маминым. Форварду предлагают двухлетний контракт с зарплатой в 65 млн рублей за сезон.

На данный момент хоккеист является неограниченно свободным агентом. ЦСКА решит вопрос о возможном продлении контракта с Маминым после назначения нового тренерского штаба. Официально клуб ещё не объявил о расставании с форвардом.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл за ЦСКА 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 13 шайб и сделал столько же результативных передач. В плей-офф КХЛ он сыграл шесть встреч, но не отметился голевыми действиями. Всего за ЦСКА Мамин в 547 играх забросил 111 шайб и сделал 134 результативные передачи.