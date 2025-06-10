Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» ведёт переговоры с нападающим Максимом Маминым

Московское «Динамо» ведёт переговоры с нападающим Максимом Маминым
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» ведёт переговоры с нападающим Максимом Маминым. Форварду предлагают двухлетний контракт с зарплатой в 65 млн рублей за сезон.

На данный момент хоккеист является неограниченно свободным агентом. ЦСКА решит вопрос о возможном продлении контракта с Маминым после назначения нового тренерского штаба. Официально клуб ещё не объявил о расставании с форвардом.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл за ЦСКА 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 13 шайб и сделал столько же результативных передач. В плей-офф КХЛ он сыграл шесть встреч, но не отметился голевыми действиями. Всего за ЦСКА Мамин в 547 играх забросил 111 шайб и сделал 134 результативные передачи.

Материалы по теме
В ЦСКА поделились информацией о будущем Максима Мамина в клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android