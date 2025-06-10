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Агент Максима Шабанова рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ

Агент Максима Шабанова рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ
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Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Максима Шабанова, рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ.

«Мы всё ещё находимся в процессе переговоров с командами НХЛ. Сейчас мы ждём драфта, потому что именно тогда происходят обмены и меняются ситуации в командах. Затем откроется рынок свободных агентов. Мы хотим посмотреть, какой будет расклад у команд лиги. Это не быстрый процесс.

Когда мы вели переговоры по контракту Цыплакова, это тоже был долгий процесс. Сначала мы вели переговоры с одной командой, затем – со второй, затем – с шестой, седьмой… Затем список вариантов сузился, и мы вернулись, чтобы снова поговорить с этими командами. Для Шабанова это будет тот же процесс.

Сам город для него не является приоритетом. Он хочет учесть всё, включая тренерский штаб. С таким лёгким контрактом новичка любая команда была бы готова взять его, так как риск очень мал. Поэтому мы не торопимся — выбираем тщательно», — цитирует Черных RG.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.

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