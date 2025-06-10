Защитник «Эдмонтона» дважды оштрафован на максимальную сумму за неспортивное поведение

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман был оштрафован на $ 5 тыс., максимально допустимую сумму по условиям коллективного договора, за грубость в отношении нападающего «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:6, 1-2). Также игрок обороны получил ещё один штраф в $ 5 тыс. за неспортивное поведение на скамейке запасных.

Уолман вступил в перепалку с одним из игроков «Флориды» со скамейки запасных и стал поливать оппонента водой из бутылки. Часть воды попадала на репортёра и оператора, которые находились между скамейками запасных команд. В концовке третьего периода Уолман стал активно наносить удары по лицу Ткачуку в одной из потасовок, за что получил три малых штрафа.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.