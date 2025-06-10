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Защитник «Эдмонтона» дважды оштрафован на максимальную сумму за неспортивное поведение

Защитник «Эдмонтона» дважды оштрафован на максимальную сумму за неспортивное поведение
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман был оштрафован на $ 5 тыс., максимально допустимую сумму по условиям коллективного договора, за грубость в отношении нападающего «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:6, 1-2). Также игрок обороны получил ещё один штраф в $ 5 тыс. за неспортивное поведение на скамейке запасных.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

Уолман вступил в перепалку с одним из игроков «Флориды» со скамейки запасных и стал поливать оппонента водой из бутылки. Часть воды попадала на репортёра и оператора, которые находились между скамейками запасных команд. В концовке третьего периода Уолман стал активно наносить удары по лицу Ткачуку в одной из потасовок, за что получил три малых штрафа.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.

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