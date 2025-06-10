Актер Ярушин считает, что про Александра Овечкина когда-нибудь снимут художественный фильм

Актер Стас Ярушин заявил, что про капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина когда-нибудь снимут художественный фильм.

«Это от его желания зависит, всему своё время. Я думаю, что когда-нибудь снимут [фильм]. С какой-нибудь классной историей. Я думаю, Саша сам определится, даст команду, когда снимать», – цитирует Ярушина ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков. Россиянин является автором множества рекордов в НХЛ и обладателем Кубка Стэнли.