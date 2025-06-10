Вайсфельд: «Эдмонтон» бьётся о стену, Бобровский вытащил столько безнадёжных шайб

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался о серии «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориды Пантерз» в финале Кубка Стэнли и отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Третий матч серии остался за «пантерами» со счётом 6:1, счёт в серии – 2-1 в пользу «Флориды».

«Вообще неважно, с каким счётом закончился последний матч. Финальная серия только продолжается. Самое важное – это счёт в серии. У «Эдмонтона» задачи не изменились. Им как нужно было выигрывать три игры, так и осталось победить в стольких же. Я, если честно, никому не отдаю предпочтений в этой серии. Мне просто интересно, и я смотрю.

[Ранее] Бобровский просто убил «Эдмонтон», отразив 42 броска. У меня такое впечатление иногда, что «Эдмонтон» бьётся о стену. Это очень сильно влияет психологически на команду. Я понимаю, что там большие мастера с огромным опытом, но всё равно. Бобровский вытащил столько безнадёжных шайб. При этом он играет очень уверенно. Как канадцы говорят про язык тела. У него язык тела такой, что он чувствует себя очень уверенно. Я не знаю, что будет дальше. Но Бобровский на меня производит очень сильное впечатление», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.