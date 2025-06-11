Форвард «Вашингтона» Уилсон рассказал, какой памятный подарок ему сделал Александр Овечкин

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о памятном подарке от российского капитана столичной команды Александра Овечкина.

«После того гола я подошел к скамейке, и Ови сказал: «Оставь себе клюшку». Это были чуть ли не его первые слова. Сначала мне показалось, что он хочет забрать мою клюшку для своего будущего музея или что-то в этом роде. Но на следующий день он подписал её и отдал мне. Это было невероятно!

На протяжении всей своей карьеры я никогда не просил у него сувениров, но получилось так, что свою 100‑ю шайбу я забил с его передачи. Он подписал ту клюшку, которой сделал тот пас, и подарил её моему отцу. Было очень приятно, что у нас дома теперь такая ценная вещь», — приводит сова Уилсона RMNB.

Напомним, в этом сезоне Овечкин побил рекорд великого Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярке НХЛ.