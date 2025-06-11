Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Уилсон рассказал, какой памятный подарок ему сделал Александр Овечкин

Форвард «Вашингтона» Уилсон рассказал, какой памятный подарок ему сделал Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал о памятном подарке от российского капитана столичной команды Александра Овечкина.

«После того гола я подошел к скамейке, и Ови сказал: «Оставь себе клюшку». Это были чуть ли не его первые слова. Сначала мне показалось, что он хочет забрать мою клюшку для своего будущего музея или что-то в этом роде. Но на следующий день он подписал её и отдал мне. Это было невероятно!

На протяжении всей своей карьеры я никогда не просил у него сувениров, но получилось так, что свою 100‑ю шайбу я забил с его передачи. Он подписал ту клюшку, которой сделал тот пас, и подарил её моему отцу. Было очень приятно, что у нас дома теперь такая ценная вещь», — приводит сова Уилсона RMNB.

Напомним, в этом сезоне Овечкин побил рекорд великого Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярке НХЛ.

Материалы по теме
Мировой хоккей захватил тренд на «вечную молодость». Его задали Овечкин и Ягр
Мировой хоккей захватил тренд на «вечную молодость». Его задали Овечкин и Ягр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android