«Не думаю, что кто-то сходит с ума». Драйзайтль — о стычках с игроками «Флориды»
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал многочисленные стычки с игроками «Флориды Пантерз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:6, 1-2).
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26 5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp) 6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)
«Я не схожу с ума. Это эмоциональное время. Две команды, которые хотят победить, две команды, которые делают это по-своему. Но я не думаю, что кто-то здесь сходит с ума. Они хороши в том, что делают. Но, опять же, вчерашний вечер был первым, когда всё немного вышло из-под контроля», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.
Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.
Комментарии
- 11 июня 2025
-
08:44
-
08:30
-
08:15
-
03:50
- 10 июня 2025
-
23:50
-
23:30
-
23:15
-
22:55
-
22:40
-
22:17
-
21:50
-
21:20
-
20:50
-
20:32
-
19:55
-
19:20
-
18:55
-
18:26
-
18:00
-
17:40
-
17:10
-
16:45
-
16:12
-
15:46
-
15:29
-
15:05
-
14:44
-
14:40
-
14:22
-
14:05Нападающие Грицюк и Бардаков покинули СКА Официально
-
13:50
-
13:32
-
13:16
-
12:50
-
12:33