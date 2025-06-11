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«Не думаю, что кто-то сходит с ума». Драйзайтль — о стычках с игроками «Флориды»

«Не думаю, что кто-то сходит с ума». Драйзайтль — о стычках с игроками «Флориды»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал многочисленные стычки с игроками «Флориды Пантерз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:6, 1-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

«Я не схожу с ума. Это эмоциональное время. Две команды, которые хотят победить, две команды, которые делают это по-своему. Но я не думаю, что кто-то здесь сходит с ума. Они хороши в том, что делают. Но, опять же, вчерашний вечер был первым, когда всё немного вышло из-под контроля», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.

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