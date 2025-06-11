«Не думаю, что кто-то сходит с ума». Драйзайтль — о стычках с игроками «Флориды»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал многочисленные стычки с игроками «Флориды Пантерз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (1:6, 1-2).

«Я не схожу с ума. Это эмоциональное время. Две команды, которые хотят победить, две команды, которые делают это по-своему. Но я не думаю, что кто-то здесь сходит с ума. Они хороши в том, что делают. Но, опять же, вчерашний вечер был первым, когда всё немного вышло из-под контроля», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

Четвёртая встреча в серии пройдёт в ночь на 13 июня на домашней площадке «Флориды Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск.