«Подходила по всем параметрам». Сошников рассказал, почему перешёл в «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал, почему перешёл в новосибирский клуб.

– Как прошли переговоры, как долго длились?

– Недолго, буквально пару недель. Агент обсудил с генменеджером все нюансы. Были другие варианты, но посидел с семьёй, поговорил и принял решение поехать в «Сибирь».

– Чем зацепило предложение «Сибири»?

– Наверное, команда всё равно будет заново строиться, будут новые ребята, легионеры ушли. Тренера знаю ещё с МХЛ, он там начинал свой тренерский путь в «Атланте». Понимаю, чего ожидать от Вадима Сергеевича [Епанчинцева].

Мне «Сибирь» по всем параметрам подходила: город, условия. Поэтому принял такое решение, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 июня, в 10:00 мск.