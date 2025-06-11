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«Подходила по всем параметрам». Сошников рассказал, почему перешёл в «Сибирь»

«Подходила по всем параметрам». Сошников рассказал, почему перешёл в «Сибирь»
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Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал, почему перешёл в новосибирский клуб.

– Как прошли переговоры, как долго длились?
– Недолго, буквально пару недель. Агент обсудил с генменеджером все нюансы. Были другие варианты, но посидел с семьёй, поговорил и принял решение поехать в «Сибирь».

– Чем зацепило предложение «Сибири»?
– Наверное, команда всё равно будет заново строиться, будут новые ребята, легионеры ушли. Тренера знаю ещё с МХЛ, он там начинал свой тренерский путь в «Атланте». Понимаю, чего ожидать от Вадима Сергеевича [Епанчинцева].

Мне «Сибирь» по всем параметрам подходила: город, условия. Поэтому принял такое решение, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 июня, в 10:00 мск.

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