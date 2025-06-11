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Сошников — о статусе клубов уровня «Сибири» и «Адмирала»: убедился, что нет такого слова

Сошников — о статусе клубов уровня «Сибири» и «Адмирала»: убедился, что нет такого слова
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Нападающий «Сибири» Никита Сошников высказался о статусе новосибирского клуба после игры в «Адмирале».

– Не было ли мысли, что перешли в клуб того же статуса, не сделали шаг вперёд? Хотя сезон получился отличным.
– Да нет. Я конкуренции не боюсь, при этом понимаю, как меня будут использовать в Новосибирске. Были предложения и от команд, где, возможно, у меня бы не было такой роли, которая будет в «Сибири». На меня там рассчитывают.

Я бы не сказал, что у «Сибири» статус какой-то не такой. Я в том году убедился, что нет такого слова. Мы с «Адмиралом» чуть не прошли «Трактор», пятая игра могла закончиться по-другому. Кто знает, как повернулась бы серия. У нас был реальный шанс! Тогда статус бы никого уже не волновал. Я считаю, что «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Эксклюзив
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Комментарии
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