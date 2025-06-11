Сошников: я, Якупов и Прохоркин всем всё доказали. Мы хорошие игроки, нас рано списывать

Нападающий «Сибири» Никита Сошников прокомментировал тот факт, что долго не мог найти новую команду, упомянув нападающих Наиля Якупова, Николая Прохоркина.

«Я в прошлом году оказался в ситуации, когда не мог долго найти команду. Не знали, какой рынок будет, лимит на легионеров увеличили. Клубы привезли иностранцев, которые, мягко говоря, не оправдали ожиданий.

Многие, кто не мог найти команду год назад, всем всё доказали: я, Якупов, Прохоркин. Мы хорошие хоккеисты, нас рано списывать. Это задело каждого из нас, в этом году все подписали контракт», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.