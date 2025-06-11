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«Это тяжело, ты выживаешь». Сошников — о перелётах с Дальнего Востока

«Это тяжело, ты выживаешь». Сошников — о перелётах с Дальнего Востока
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал о перелётах с Дальнего Востока во время игры за «Адмирал».

– Можете подробнее рассказать о перелётах при игре на Дальнем Востоке? Для вас это первый опыт был.
– К примеру, у нас выезд начался с Хабаровска, мы туда приехали, не меняя часовой пояс. Я ни разу в сезоне так хорошо себя не чувствовал, чтобы вы понимали. Потом мы полетели на запад, через день был матч в Москве. Там уже ни головы, ни ног не было – ты существуешь просто. Это тяжело, ты выживаешь. Играешь почти в пять утра по своему времени, когда идёт третий период, организм не обманешь.

Даже если ты прилетаешь и пытаешься дольше поспать, у тебя не получится. Всё равно в четыре-пять утра тебя «подкинет», будешь лежать в потолок смотреть. Биологические часы никуда не деть.

По себе заметил, что первая игра на выезде самая тяжёлая. В середине сезона поменяли план, начали прилетать заранее, стали хоть очки брать, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Эксклюзив
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Комментарии
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