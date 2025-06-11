Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Шарыченков объявил о завершении карьеры

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», «Ак Барса» и ЦСКА вратарь Александр Шарыченков объявил о завершении карьеры.

— В моей карьере наступил, наверное, самый эмоциональный этап. Несколько недель назад с «Торпедо-Горький» завоевал Кубок чемпионов России – и считаю, что победой в родном городе поставил точку в своей вратарской карьере. Завершаю там, где родился и где начал делать свои первые шаги в нашей игре — в Нижнем Новгороде. Логично – и красиво.

— 33 года по современным вратарским меркам – возраст не критический. Да и статистика в КХЛ у вас великолепная – коэффициент 2,33, процент 91,4, о которой многие современные вратари могут лишь мечтать…

— Мне повезло, у меня сложилась интересная карьера. Но были не только победы, но и травмы. Пора, — приводит слова Шарыченкова Russia-Hockey.