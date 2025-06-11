Сошников — о Тамбиеве: он не какой-то злой и сумасшедший, как некоторые думают

Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал о работе с главным тренером «Адмирала» Леонидом Тамбиевым.

– Как вы думаете, где находятся истоки успеха «Адмирала»? Команда два из трёх последних сезонов провела отлично.

– У нас был хороший коллектив. Я приехал в сложный момент для команды, но вернулись домой потом и выиграли все игры. Так у нас в начале и было: на своём льду все матчи выигрываем, на чужом – все проигрываем (смеётся). Потом исправили это.

Хочу сказать про Леонида Григорьевича Тамбиева отдельно. Он умеет очень хорошо мотивировать. Как это делает, я не знаю, но он находил порой такие слова, которые тебя подстёгивают. Игрок никогда не находится в расслабленном состоянии. Розовых очков нет, даже если хорошо провёл предыдущую встречу: всё чётко, по делу. Это большая часть успеха. Он не какой-то злой, сумасшедший, не кричит, как ненормальный. Некоторые так могут думать.

– То есть подобные разговоры про Тамбиева – миф?

– До того как я туда приехал, так же думал. Когда немного поработал, понял, что он относится с уважением к честному труду. Мне понравилось с ним работать, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.