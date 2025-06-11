«Это как с детьми». Сошников — о роли капитана в «Адмирале»

Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал о своём капитанстве в «Адмирале».

– Вы говорили о том, что получение капитанской нашивки – бесценный опыт. Как оцените такую ответственность?

– В первую очередь важно, что твоё поведение отражается на всей команде. Ты должен фильтровать, что ты говоришь. Это как с детьми: если ты говоришь неправильные вещи, то и от них не стоит ждать, что они будут правильно расти.

Если ты психуешь, показываешь эмоции, где не надо, нет смысла ожидать порядка в команде. Ты ответственный, нужно начинать с себя. Капитан должен оставаться хладнокровным, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.