Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это как с детьми». Сошников — о роли капитана в «Адмирале»

«Это как с детьми». Сошников — о роли капитана в «Адмирале»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Никита Сошников рассказал о своём капитанстве в «Адмирале».

– Вы говорили о том, что получение капитанской нашивки – бесценный опыт. Как оцените такую ответственность?
– В первую очередь важно, что твоё поведение отражается на всей команде. Ты должен фильтровать, что ты говоришь. Это как с детьми: если ты говоришь неправильные вещи, то и от них не стоит ждать, что они будут правильно расти.

Если ты психуешь, показываешь эмоции, где не надо, нет смысла ожидать порядка в команде. Ты ответственный, нужно начинать с себя. Капитан должен оставаться хладнокровным, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Эксклюзив
«Сибирь» не аутсайдер. Видели, какие ребята туда едут?» Интервью с Сошниковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android