Инсайдер НХЛ назвал клуб, который заинтересован в нападающем «Рейнджерс» Крайдере

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х заявил, что нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Крисом Крайдером интересуется «Анахайм Дакс».

«Источники сообщают, что «Рейнджерс» и «Анахайм» ведут переговоры о сделке, которая отправит Криса Крайдера в «Дакс». Но на данный момент никакой сделки нет, однако есть интерес и база для соглашения», — написал Серавалли.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки занял 11-е место на Востоке и не попал в плей-офф.