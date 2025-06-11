Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал клуб, который заинтересован в нападающем «Рейнджерс» Крайдере

Инсайдер НХЛ назвал клуб, который заинтересован в нападающем «Рейнджерс» Крайдере
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х заявил, что нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Крисом Крайдером интересуется «Анахайм Дакс».

«Источники сообщают, что «Рейнджерс» и «Анахайм» ведут переговоры о сделке, которая отправит Криса Крайдера в «Дакс». Но на данный момент никакой сделки нет, однако есть интерес и база для соглашения», — написал Серавалли.

В прошлом сезоне 34-летний Крайдер провёл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал восемь результативных передач.

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки занял 11-е место на Востоке и не попал в плей-офф.

Материалы по теме
«Рейнджерс» объявили об изменениях в тренерском штабе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android