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Максим Сушинский высказался о разнице в судействе в НХЛ и КХЛ

Максим Сушинский высказался о разнице в судействе в НХЛ и КХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о разнице в судействе в НХЛ и КХЛ.

«В НХЛ хоккеисты постоянно участвуют в стычках, но их ведь за это не удаляют. Их удаляют, только если начинается драка. А за толчки и единичные удары там никто не наказывает, только за драки. У нас надо судить так же, это справедливее с моей точки зрения», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, в третьем периоде финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.

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